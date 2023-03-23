全民普發現金6000元官網22日上線，不少民眾都已登記，政府也提供了各種領取方式讓民眾選擇。對於「線上登記入帳」，近日就有一份最新民調指出，有27.6％的民眾「擔心遇到詐騙」，還有20.3％的民眾認為「喜歡領現金」，因此不選擇領取普發6000元現金使用「線上登記入帳」的方式，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》23日起，對於「6000元登記入帳起跑，你會去登記嗎？」進行了網路民調，截至23日晚間21時，已有3500人參與投票，有40.3％的民眾「一定會」、有10.6％的民眾「可能會」、有8.5％的民眾「不太會」、有24.5％的民眾「完全不會」、有8.4％的民眾「已經登記完成」、有4.2％的民眾「不用登記直接入帳」，另有3.5％的民眾「不知道／沒意見」。

該份民調更調查了「你不想選擇線上登記入帳的原因是什麼？」，在複選至多三項的前提下，結果顯示有20.3％的民眾「喜歡領現金」、有8.2％的民眾「不擅網路操作」、有9.1％的民眾「怕登記失敗」、有27.6％的民眾「擔心遇到詐騙」、有4.0％的民眾「想搭配超商優惠」、有9.6％的民眾「不用登記直接入帳」、有9.8％的民眾是「其他原因」、有26.9％的民眾「選擇線上登記入帳方式」，另有16.5％的民眾「不知道／沒意見」。