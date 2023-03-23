美國貨幣政策風向逐漸改變，台灣選擇大膽做出升息半碼決策，利率連5升，出乎市場意料，不過央行總裁楊金龍定調「適度緊縮」，是憂心外食費易漲難跌、電價調漲帶來的通膨預期，究竟台灣通膨情勢如何、央行升息到頂了嗎？9大關鍵問答一次看懂。

全球景氣放緩、需求驟降，連帶衝擊台灣經濟表現，經濟成長面臨「保2」保衛戰。

中央銀行今天公布經濟預測，下修2023年經濟成長率預測值為2.21%，雖然低於去年的2.45%，但順利「保2」；不過上修今年消費者物價上漲率（CPI）及核心CPI預測值，同為2.09%，續高於2%的通膨警戒線。

考量國內物價漲幅持續居高，恐形成較高的通膨預期，為了抑制國內通膨預期心理，全體央行理事一致同意升息半碼（0.125個百分點）。

問：央行這次出乎市場預期升息半碼，重貼現率將升至1.875%，創近8年新高紀錄，主要考量為何？

答：這次貨幣政策調升半碼有3大原因，首先，最主要是要抑制通膨預期心理，去年CPI為2.95%，今年預測全年CPI為2.09%，有往下走，但若預期心理根深蒂固，對通膨跟未來經濟發展都不好。

其次，國際經濟前景面臨諸多不確定性，不過今年下半年國內經濟有望回溫，預測台灣今年經濟成長率為2.21%，仍屬溫和成長。

如果拉長時間，從2020年來算，台灣這幾年累積的經濟成長率還是高的。

第三，近期歐美銀行體系出現不安的疑慮，影響全球金融市場，但台灣銀行體系穩健、流動性充足，不致於影響金融穩定。

問：央行下修今年經濟成長率預測值到2.21%的原因？和其他機構相比似乎相對樂觀？

答：今年上半年出口與投資疲弱，拖累經濟成長的腳步，不過下半年起，隨著全球產業供應鏈庫存去化，出口動能將慢慢回升，加上民間消費穩健成長，政府推動的疫後經濟韌性及全民共享經濟成果措施，有助支撐內需，經濟可望回溫。

問：央行升息關鍵是打擊通膨預期，最近電價、蛋價都是熱門話題，哪個對CPI影響比較大？

答：電價上漲的影響遠比蛋價還大，因為雞蛋占整體CPI權數不高、在家庭消費支出比重也不大，蛋價上漲外溢效果不會很大，電價就不一樣了。

如果電價上漲完全反映，將波及小吃店、餐飲等，對民生影響較大，經濟部考量到這點，電價調漲對象主要落在工業用電及大戶；政府顧慮到漲電價的波及效果很大，確實很審慎調整。

問：央行很重視通膨預期，後續通膨需要關注哪些指標？

答：隨著國際原物料價格回軟，近期國內輸入性通膨壓力已經減緩，但短期仍須關注疫後娛樂消費需求復甦、服務類價格具有易漲難跌的僵固性、國內電價調漲的外溢效果，以及禽流感推升食物類價格等4大因素。

問：央行目前貨幣政策基調？這次升息超乎市場預期，是不是「放鷹」？

答：目前為止，我們是「適度的緊縮」，而且相較美國先前急速且大幅度升息，台灣這次升息半碼的做法，不只溫和、還是漸進式，對整體金融機構衝擊較小，「即使沒有完全符合市場預期，也不能解讀我們放鷹」。

問：美國聯準會主席鮑爾往後退一步、只升1碼，台灣央行出乎意料升息半碼、往前進了一步，怎麼看您（楊金龍）與鮑爾的差異？

答：美國與台灣同樣都是升息，聯準會會後聲明有些措辭調整，台灣也是，都釋出政策視狀況調整的訊號，「（我跟鮑爾）好像也是有異曲同工之妙」，態度上應該可以解讀為偏鴿，但央行貨幣政策動向還是看數據說話（data dependent）。

問：這會是台灣今年最後一次升息嗎？

答：市場不確定性很大，央行後續貨幣政策將關注3件事，一是去年以來，國內緊縮貨幣政策的累積效果，二是主要經濟體貨幣政策動向的外溢效應，三是密切關注最近美歐部分銀行危機事件的可能衝擊。

其中，貨幣政策累積效果非常關鍵，一來這需要時間發酵、不會馬上顯現，二來，台灣要考量的不只有自身貨幣政策效果，還要加上歐美國家緊縮政策的外溢效果，而且歐美金融動盪也將外溢至台灣，這些都是央行下一次理監事會決策必須考量的因素。

央行將評估這些因素對國內經濟金融的影響，適時調整央行貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定。

問：央行去年曾經2次調升存準率，這次沒有調整存款準備率（存準率），未來如果覺得資金流動性有疑慮時，有可能調降存準率嗎？

答：央行目前貨幣政策基調為適度緊縮，這段期間也是漸進式、溫和的調整貨幣政策，如果還調降存準率，跟目前基調有點衝突，就算要調降存準率，可能也要一段時間以後。

外界曾經質疑央行選擇調存準率是「慷銀行之慨」，其實有所誤解，央行貨幣政策工具功能不同，以公開市場操作、吸收存單，主動權在銀行；如果是調整存準率，主動權在央行，兩者相比之下，存準率的緊縮效果比較強。

問：央行2020年12月以來，4度調整選擇性信用管制措施，近幾次均未再調整，後續對房市態度為何？

答：央行祭出選擇性信用管制措施，主要是聚焦金融穩定，檢視是否太多資源集中在房地產，導致房市過熱等情況。

今年以來，全體銀行建築貸款與購置住宅貸款成長持續走緩，不動產貸款占總放款比率大致持穩；而央行去年3月以來持續緊縮貨幣政策，有助於強化管制措施成效，其他部會像是財政部、內政部的措施也都可以協助穩定房市。

儘管房市景氣持續降溫，央行目前並沒有考慮停止管制措施，未來也將持續管制措施的執行成效，適時調整相關措施內容。