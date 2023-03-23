副總統賴清德副總統今出席「中華民國驗光師公會全國聯合會歡慶驗光師節暨表揚大會」，肯定驗光師的專業及服務熱忱，期許大家發揮專業，共同合作，守護國人健康，打造健康台灣。

賴清德致詞時表示，他代表蔡總統恭賀大家驗光師節快樂，並表達敬意，感謝大家在全國每一個地方，一年365天，守護國人眼睛的健康。

他指出，擁有專屬節日的行業不多，爭取核定「驗光師節」過程雖然辛苦，最後終於水到渠成，表示社會對驗光師專業的肯定和需求，並藉此讓更多國人了解眼睛健康的重要性。

他說，今天首次歡慶驗光師節的同時，也期許驗光師們不忘背後的責任，一起讓國人的眼睛越來越健康。

賴清德說，這次疫情讓大家發現群策群力的重要，大家應該共同合作，讓醫療團隊中的每一個人都能發揮功能，扮演守護國人健康的重要角色，一起打造健康的臺灣。

賴清德表示，目前台灣有3千多間驗光所及4、5千位驗光師提供服務，此外，驗光師夥伴們也積極參與公益活動，例如幫唐氏症孩童做眼睛健康照護的工作等，為身心障礙者的視力健康跟學習發展付出心力，他要向驗光師們的辛苦及熱忱表達敬意與感謝。

隨後，副總統頒獎予各地驗光師公會代表，肯定他們為國人眼睛照護做出的努力及貢獻。