美國聯準會（Fed）如預期升息1碼，財政部長葉倫表示不考慮擴大擔保所有銀行存款，市場持續消化聯準會政策變化及葉倫發言，10年期美債殖利率來到3.47%。美股周四（23日）3大指數開高，道瓊工業指數漲近200點，那斯達克指數漲約1.2%。

截至台北時間21點38分，道瓊工業指數上漲192.08點（或0.6%），暫報32222.19點；那斯達克指數上漲151.02點（或1.29%），暫報11820.98點；標普500指上漲32.59點（或0.83%），暫報3969.56點；費城半導體指數上漲73.53點（或2.38%），暫報3165.24點。

5大科技巨頭齊漲，谷歌、微軟、亞馬遜漲逾1%，Meta漲約2.2%。銀行股小幅開高，半導體類股表現不俗，輝達、超微和艾司摩爾都有逾2%的漲幅，美光漲約3.3%，聯電ADR小漲0.8%，台積電ADR漲2%。