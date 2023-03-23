壽險業因金融市場震盪，去年第4季爆解約潮，流動性備受各界關注；壽險公會晚間急發四大聲明，首先，強調今年壽險業流動性已顯著改善、其次，有大量現金及投資收益，可支應保險給付，第三，SVB與瑞士信貸無實際損失，且金融資產評價損失不影響客戶權益，第四，國內監理環境健全，呼籲民眾理性應對，貿然解約恐衍生費用及重購成本，反而造成權益損失。

壽險公會解釋，今年以來解約金已大幅減少，隨Fed升息邁入末段，美元獨強走勢不在，台幣匯率回升，1至2月整體解約金為816億元，解約金較去年Q4高峰已下降40％。

因今年美元雙率匯率如去年同步勁揚可能性較低，解約誘因消退下，解約潮有望回穩。今年1至2月保險收入3260億元，已大於保險給付3166億元，呈淨流入94億元。

另外，壽險業去年單利息收入即超過7800億元，壽險公會指出，欲窺知壽險公司流動性概況，不能單看保費收入及保險給付，壽險業坐擁逾31兆元投資資產，每年挹注可觀之利息、股利、租金及資本利得等投資收益，亦可作為支應保險給付之資金來源，應將資產端現金流綜合納入考量，而非僅著重總保費收入及保險給付。

壽險業去年第4季現金水位增加26％至1.1兆元，壽險公司因應解約率上升，也採取積極行動快速拉高現金水位，確保流動性合理妥適。

對於最近相繼發生SVB倒閉、瑞士信貸遭收購等風波，壽險公會認為，對壽險業影響甚微，理由是國內壽險業並無SVB曝險，而瑞士信貸部位亦以主順位債券為主，且無AT1部位；隨瑞士銀行集團（UBS）宣布同意收購瑞士信貸後，債權應可望獲得確保，因此近期金融風波對國內壽險業實質影響相當有限。