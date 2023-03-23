投履歷遭「已讀不回」可能會讓許多求職者灰心。一位男子親自實驗後分析，「履歷已讀」的功能可能是假的，為此他透過3種方法大幅提高面試機率，包括同一個工作可以多投幾次履歷、避免非上班時間投遞履歷、在求職信中提供更容易閱讀的履歷。但有內行人說明，人資收到履歷時常會先封存，結果系統認定已讀，因此才會給求職者寄出已讀通知。

原PO在Dcard發文表示，許多人投遞履歷後都會收到人資已讀的通知信，「我發現每次投遞履歷，都會在一天內幾乎被已讀9成，而且每次都好幾間公司的已讀時間一摸一樣」；原PO實驗後發現，平日投100個履歷，有90幾個被已讀，周末投50個履歷，有40幾個被已讀，凌晨2點多投20個履歷，凌晨3、4點時就有10幾個被已讀，他因此懷疑人力銀行的「履歷已讀」功能可能是假的。

對此，原PO對投遞履歷提出3點建議，第一點是同一個工作多投幾遍，直到對方真的有回應，因為人資可能真的沒看到，如果因此沒被聘僱，那造成人資反感也沒關係，如果人資真的覺得煩，就會回應罐頭訊息；二是避免非上班時間投遞履歷，也可以揣摩人資收信看履歷的時間，像是10點、14點、16點等；三是在求職信中提供更容易閱讀的履歷，因為人力銀行的制式履歷格式不易閱讀、無法凸顯個人特色與能力。原PO分享，「我做了以上三件事之後，短時間內就拿到了超過10個面試」，而且多是他先前曾投履歷的公司。

不過有招募經驗的內行人回應，「那個已讀是真的喔」，原來人資收到履歷時可能會先封存信件，結果就被人力銀行系統認定是已讀；另外人力銀行的後台介面列表，會先顯示求職者最新的學經歷，許多人可能在空窗期做了短期打工，顯示的就會是打工經驗，得進一步點進去才能看到詳細資料，有些人可能因此被誤刷掉。