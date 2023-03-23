陷入困境的日本東芝董事會今天說，將支持由日本產業合作夥伴公司（JIP）為首的集團所提出、規模達150億美元（約新台幣4553億元）的收購要約。

東芝集團曾是日本科技實力的象徵，但近來醜聞纏身，財務陷入困境，管理高層請辭，陷入多年的混亂。

東芝集團在董事會後發表的聲明中仍持謹慎態度，但表示將要求一個特別委員會審查這筆交易，然後再建議其股東如何進行。

聲明中說：「在這一點上，董事會…表示如果開始收購要約，我們將會支持。」

「然而，董事會也通過一項決議，目前不建議這樣做。」

東芝說可能需要4個月的時間才能開始進行收購要約，

日本產業合作夥伴公司為首的集團，包括17家日本企業和6家日本金融機構。

一旦根據全球競爭法獲得批准後，這項價值近2兆日圓（150億美元）的收購案，預計將使東芝股票下市私有化。東芝的產品項目眾多，從電鍋、醫療設備到核電廠等相關產品都有。

私募基金CVC資本合夥公司（CVC Capital Partners）大約在2年前出人意料的收購要約，給東芝的未來打上問號。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1120323