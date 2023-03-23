陷入困境的日本東芝董事會今天說，將支持由日本產業合作夥伴公司（JIP）為首的集團所提出、規模達150億美元（約新台幣4553億元）的收購要約。
東芝集團曾是日本科技實力的象徵，但近來醜聞纏身，財務陷入困境，管理高層請辭，陷入多年的混亂。
東芝集團在董事會後發表的聲明中仍持謹慎態度，但表示將要求一個特別委員會審查這筆交易，然後再建議其股東如何進行。
聲明中說：「在這一點上，董事會…表示如果開始收購要約，我們將會支持。」
「然而，董事會也通過一項決議，目前不建議這樣做。」
東芝說可能需要4個月的時間才能開始進行收購要約，
日本產業合作夥伴公司為首的集團，包括17家日本企業和6家日本金融機構。
一旦根據全球競爭法獲得批准後，這項價值近2兆日圓（150億美元）的收購案，預計將使東芝股票下市私有化。東芝的產品項目眾多，從電鍋、醫療設備到核電廠等相關產品都有。
私募基金CVC資本合夥公司（CVC Capital Partners）大約在2年前出人意料的收購要約，給東芝的未來打上問號。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1120323
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。