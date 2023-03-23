112年全國原住民族運動會柔道賽23日收兵，「柔道男神」楊勇緯和哥哥楊俊霆包下公開男一、二級金牌。地主好手許王淑卉在公開女第六級三連霸，許琳宣在第二級連莊，袁姵君也在第四級封后，台北市一日內進帳3金5銅大豐收。

柔道項目今天在台北體育館進行最後一天賽事，楊勇緯在原民運柔道公開男一級三連霸後說，超享受「在家比賽」氛圍。強調「沒有最好只有更好」的他除備戰世錦賽、世大運和亞運，還有個重要任務，就是寫論文。

不只楊勇緯三連霸，他的哥哥楊俊霆也在公開男二級拿下個人第4金，弟弟楊爵弟則參加傳統摔角。對於左腳的貼紮，楊勇緯要大家別擔心，他說：「這只是例行保養，身體狀況很OK，可面對高強度訓練。」

下個月有世錦賽、接著有世大運和亞運。「目前重點是穩定發揮，同時在技術和動作上作變化，不讓對手抓到我的打法。」巴黎大滿貫賽被抓犯規失格，楊勇緯說：「規則改變後抓很嚴，這是個寶貴經驗，國訓已針對此做講習提醒。」

公開女第六級5位選手採單循環決勝負，台北市許王淑卉一路過關將，四戰全勝積分31分，三連霸毫無懸念到手，新北市陳俐安第二，台東縣王姿晴第三。

就讀德明科大金融系碩班一年級的許王淑卉，母親是泰雅族，小六開始參加原民運，迄今在青少年組和公開組各拿下3金。下周將出征土耳其大獎賽的她說：「兩年沒比國際賽了，很期待，也以賽代訓為世大運和亞運作準備。」

雙親都是卑南族的許琳宣就讀台東大學四年級，能夠一路過關斬將連莊，她認為關鍵在有將平時練習的動作做好。原民運結束後，許琳宣下一個目標是在全大運重奪金牌，她大一、大二時都拿金牌，可惜大三確診新冠缺席。

台北市另一面金牌，是袁姵君在公開女第四級的傑作。5面銅牌得主則是公開女第三級林宇涵、第五級廖宇蓉；公開男第一級羅安、第二級莊宜恩，以及第三級莊祐承。原民運開賽台北市共奪3金1銀10銅，3面金牌全出自柔道。