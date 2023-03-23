台中一名人妻發現丈夫外遇，許姓小三大膽進出他們家，拍下在電梯擁吻的照片，並發生性行為，讓她深感婚姻遭破壞，憤而向許女求償50萬元撫慰金。台中地院審結，判許女須賠償10萬元為適當。可上訴。

判決書指出，元配主張，與男子阿信（化名）為夫妻關係，許姓女子明知阿信已婚，仍與阿信發展出不正常男女關係，除了經常同進同出，拍下在電梯裡親吻擁抱的影片外，還頻繁發生性行為。

元配控訴，2022年7月間她返回住處時，目睹阿信與許女衣衫不整睡在同一張床上，許女也經常直接到家中過夜，完全無視她的感受，導致她的心理及生理承受巨大壓力，需要服用藥物才能輔助減壓，因而罹患憂鬱症，認為許女的行為已經破壞她的婚姻生活美滿，侵害配偶權及配偶關係身分法益情節重大，依法向許女求償50萬元。

對此，許女辯稱，她與阿信是2020年9月間透過朋友介紹認識，雙方認識時間不長，沒有交往過，她於2021年間湊巧搬入阿信夫妻居住的大樓，當時阿信妻子已搬離該處，所以她從未見過阿信的妻子，也不曾聽聞阿信已婚，認為自己的行為並不構成侵害配偶權。

台中地院審理時，法官勘驗影片證據，發現影片中的女子持手機走入房間，阿信赤裸上身躺在床上，女子呼喊阿信的名字後掀開棉被，發現許女躲在裡面，頭靠在阿信身上，後段畫面中，還錄下許女質問阿信是不是還沒離婚等語，均顯見許女知情阿信有配偶，對阿信的婚姻狀況有一定的瞭解，故不採信許女的說詞，侵害配偶權屬實，酌情後判許女要賠償10萬元為適當。可上訴。