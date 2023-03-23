國民黨台北市議員徐巧芯22日在直播中表示，自己的團隊成員被立委費鴻泰辦公室成員踢出7個選區里長Line群組，徐巧芯強調，她將會向黨內考紀會申訴。對此，費鴻泰今（23）日就表示「這群組是自己和很多里民朋友建立的個人群組，而不是里長辦公室的群組」，引發討論。

根據《中天新聞》的報導指出，對於徐巧芯的指控，費鴻泰今日受訪時表示，這群組是7年前自己和很多里民朋友建立的個人群組，而不是里長辦公室的群組，也不是社團的群組，更非屬於國民黨團的群組，而是他個人的群組，有很多名稱，大部分是各里的「談天說地」。

費鴻泰也強調，他有一個離職的同仁，理論上應該要離開這群組，但那個人卻邀請了自己的競爭者進來群組，組內朋友跟他說「你的競爭者，怎會跑你群組？」費鴻泰也覺得不合適，因為這群組是他自己建立的，不是屬於其他公眾的，「我們主任沒經過我同意，就把競爭者剔除，請問各位客官這樣有沒有錯？」

對於徐巧芯說要去告狀，費鴻泰也回應「歡迎歡迎」，同時更強調，原本這件事情不想講出來，因為不想製造對立，「唯有團結才能贏得選舉」，對於是否會認為徐巧芯為了初選不擇手段，費鴻泰最後也表示，自己真正競爭者是自己，「我的競爭者就是費鴻泰」。