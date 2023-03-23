國防部針對印太區域情勢赴立法院進行專案報告，報告中強調，「軍事互通性」將是未來軍事交流重點，美軍希望藉由高階人員的交流與指管系統整合，精進彼此信任。對此，國民黨智庫執行長柯志恩22日就表示，「我們從1979年之後跟美國沒有任何聯合的軍演，如果美國跟國軍之間的指揮或命令，過去沒有一個協調，是沒辦法在發生戰爭的時候，臨時出現一個互通性」，引發討論。

柯志恩22日在網路節目《少康戰情室》中表示，「不要忘了，我們從1979年之後跟美國沒有任何聯合的軍演，不像美國和日本十幾年來都是這樣做」，柯志恩也直言，「所以當講到這個『互通性』的時候，我們要畫上一個問號」，柯志恩認為，聯合軍演和美國接到命令，在台灣東岸的太平洋地區，做的這些補給跟支援，「只不過是支援，如果跟我們國軍之間的指揮或命令，過去沒有一個協調，像日本、韓國一樣，你是沒辦法在發生戰爭的時候，臨時出現一個互通性」。

柯志恩更猛轟，「我不曉得我們的國防部哪來的自信，在開戰的時候認為我們跟美國可以水乳交融，然後每個部隊的指揮系統可以完全一致」，柯志恩最後更說，「如果沒有一個真正的聯合軍演的話，其實美國所講的都只是支援性，而且他什麼時候過來大家都還是不知道，在這一點國防部勢必要對於敵情的探究和美國之間的合作，要給出一個更明確、更具體的作法，這樣才可以安定民心」。