觀察者網23日報導，中國國家主席習近平20日至22日國是訪問俄羅斯，21日簽署中俄兩分《聯合聲明》，在烏克蘭問題上，俄方歡迎中方願為通過政治外交途徑解決烏克蘭危機發揮積極作用，歡迎《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件中闡述的建設性主張。堅持勸和促談，大陸專家深度解讀，堅持勸和促談，中國正發揮不可替代的作用。

外交學院國際關係研究所教授李海東分析稱，「目前來看，俄羅斯和烏克蘭對『中國方案』都保持較為積極的態度，而政治解決俄烏衝突的其他幾個通道基本上是關閉的。」俄烏之間已經大打出手，雙方不借助外部力量很難實現彼此之間真正的政治磋商。

他表示，中國不是俄烏危機的衝突方，但也沒有袖手旁觀，始終為推動危機政治解決積極努力，因此處在政治化解俄烏危機的最佳位置。

中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建也說：「現在世界上主要的大國都不同程度地捲入到了俄烏衝突，只有中國和一些開發中國家保持著相對客觀公正的平衡立場。秉持這樣立場的國家一開始會受到很大壓力，但隨著俄烏衝突的持續，帶給國際社會的負面衝擊越來越大時，這些國家能夠幫助俄烏衝突朝著外交方向解決所發揮的作用會越來越大，因為他們堅持了立場和原則。從這個角度來看，中國目前可以發揮的作用顯然是難以替代的。」

他認為，中方可以從三個方面發揮積極的建設性作用：

第一，無論形勢如何變化，無論被施加什麼樣的壓力，始終堅持原則。中方提出《聯合國憲章》宗旨和原則應該得到嚴格遵守，各國主權、獨立和領土完整都應該得到切實保障。這個原則貫穿始終，中方可以去國際社會尋找更多共識，形成國際社會的最大公約數。

第二，積極和各方溝通。中俄兩國領導人的溝通，只是中方發揮作用的一步。烏克蘭危機牽涉的方面很多，利益關係較為複雜，不是單靠中方和俄方溝通就能解決的簡單問題，接下來中方可以與利益攸關方進行溝通。

第三，在一些具體問題上，中方接下來會給出更系統、更具體的解決方案，以此和各方尋求共識。在勸和促談的同時，盡量避免危機升級，並減少危機外溢的影響。

崔洪建補充：「中方還要做的或者說正在做的是，在危機中總結出經驗教訓，進一步抑制國際社會中的動盪因素，以確保國際社會在經歷烏克蘭危機後能真正認識到當前國際秩序的不足，能夠建立並完善一個新的國際秩序。」

接下來如何重啟談判，李海東認為：「從技術層面講，取決於烏方是否也有政治和解的意願。從戰略層面看，取決於美國和北約是否願意推動烏克蘭與俄羅斯進行和解。」所以技術層面的和解可能性是有的，但戰略層面和解可能性不大。

崔洪建補充：「如果要重啟談判，應該是一個複合的結構。即使俄方願意談判，但實際上俄方並不清楚烏方是否能實現自主談判。」

對於美日一些小動作傳遞的訊號。崔洪建認為，美國的表態實際上是有預設立場的，美方將中俄關係的發展和中國對烏克蘭危機的立場掛鉤。在美國或西方一些國家來看，似乎針對俄羅斯採取的唯一正確的做法就是疏遠、制裁和打擊。而從中國的立場出發，中國沒有把中俄雙邊關係和烏克蘭危機做必然的聯繫。

崔洪建指出，美國現在試圖把他的立場凌駕於其他國家立場之上，即世界上只能有兩種立場：一種是「反俄」的，另一種是「挺俄」的。這是一種很典型的「零和遊戲」思維，背後體現的是所謂陣營集團和陣營對抗。另外，他認為美國還存有一些「私心」。

「隨著俄烏衝突的持續，國際社會希望衝突能盡快停下，從戰爭轉向和平和發展。在這種呼聲下，美國實際上是有危機感的。中國堅持勸和促談的立場，會有越來越多的國家支持中國，並和中國產生共識，那麼美國主導的一味『搞對抗』的立場就會越來越沒有市場。在這樣的背景下，美國對於中俄之間的任何互動都會保持敵意。」

崔洪建指出，另外，日本首相岸田文雄訪問烏克蘭和中俄領導人會晤幾乎同時。「不論這是否為巧合，給國際社會的觀感便是當前解決烏克蘭危機的兩種方案，或者對於未來國際秩序變化的兩種方向之間的界限越來越清晰了。」