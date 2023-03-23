北市賓士車飛越分隔島撞公車，駕駛一度受困嚇壞乘客。（簡銘柱翻攝）

北市賓士車飛越分隔島撞公車，駕駛一度受困嚇壞乘客。（簡銘柱翻攝）

警消將賓士車翻正。（簡銘柱翻攝）

公車擋風玻璃遭撞破。（簡銘柱翻攝）

今天晚間9時許台北市大安區仁愛路四段發生一起嚴重車禍，一輛公車停在仁愛路四段光復南路的公車專用道公車站讓乘客下車，忽然一輛賓士車飛越分隔島，直接撞到公車車頭，賓士車駕駛一度受困駕駛座最後自行脫困，這起車禍也讓公車上乘客嚇了一大跳，急忙報警，所幸駕駛只受輕傷救護車將他送醫。

警方表示，今天晚間9時30分許自小客王姓男駕駛47歲沿仁愛路四段快車道的第二車道東往西行駛，碰撞仁愛路中央分隔島翻覆後，再碰撞於仁愛路南側西往東快車道上正在上下乘客的詹姓43歲公車司機所駕駛的公車而肇事，賓士車翻車多處碰撞車損，駕駛擦挫傷，送北醫急診，目前意識清楚，無生命危險，公車初步判定左前車頭受損，駕駛與車上乘客均無受傷。公車司機沒有酒駕，賓士車駕駛經酒測酒測值高達1.23毫克，警方依公共危險移送偵辦。

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