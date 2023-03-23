蔡沐妍擁有台大獸醫系高學歷，因在《女人我最大》擔任固定班底，打出知名度，2015年她嫁給耳鼻喉科醫師男友Alan，婚後育有一子一女，經常透過社群分享生活，今(23日)她分享說謊被女兒抓包並留下證據的糗事，大嘆：「真的太過份了！恐怖情人是不是！」

蔡沐妍23日傍晚去百貨公司買褲子，但擔心說實話，孩子會想跟來，於是編了個理由敷衍：「出去一下拿工作的東西給朋友」，想不到結帳時，女兒用手錶跟她視訊通話僅應了個幾句，竟抓到她的說謊鐵證，才掛完電話不久，竟收到女兒傳來的一張截圖，清楚可見蔡沐妍身後的商場，接著以語音方式質問：「妳不是說妳去工作嗎？為什麼我看到妳在付錢？」

蔡沐妍表示女兒是用智慧手錶截圖，讓她大嘆：「智慧手錶真的不是好東西，看來我還是把它沒收吧」，並在留言區開玩笑說：「真的是太過份了！恐怖情人是不是」，並解釋「手機拿來拿去，應該是有晃過去讓她看到收銀台。」

文章一出，眾多網友們都笑歪，紛紛留言：「哪支兒童手錶還能截圖呀？千萬不能買」、「天啊，她是偵探吧，第六感都猜到妳在做什麼」、「女兒太聰明了啦」、「只能說姐姐真的是觀察入微啊！！」、「被抓包的感覺！」、「愛你就是要掌控你的行為，恐怖情人無誤。」