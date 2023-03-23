網路人氣辣模周荀（DenKa）擁有火辣身材和漂亮臉蛋，過去因為一張掀衣照，大方曬出F級好身材，被網友封為「南半球女王」，她時常透過社群平台與網友互動，近日她去公園遛狗，卻遭路過阿嬤罵「沒教養」，對此她仍高EQ面對，讓許多網友大讚。

周荀今（23日）在社群平台發文，直呼「剛剛發生一件超尷尬的事情」，表示今天白天比較有空，所以帶寵物狗Tiva到公園散步，拿著撿便袋隨時準備清理寵物的排泄物，但狗狗都沒有要上廁所的意思，於是她決定「既然你沒有要上廁所，那我就撿公園其他人的便便回家」，打算順便淨化公園，沒想到狗狗發現她打包其他生物留下的大便後，就馬上在旁邊蹲下準備如廁，讓她措手不及「啊啊啊啊啊我只有拿一個撿便袋啊啊啊」。

不巧此時一個好像討厭狗的阿嬤經過，一臉嫌棄用台語說：「公園都是狗！一堆狗！」接著看著周荀在自家寵物面前，手上也一個塑膠袋，碎碎念「妳不清嗎？有夠會大便，大這麼多，妳最好是把所有大便都清光，沒教養，受不了都是狗。」周荀立刻打包大便準備離開，沒想到被阿嬤叫住「妳的狗有夠會大，以後不要來這邊了。」對此周荀委屈直言「阿嬤，我的狗沒有很會大啦」。

而周荀也向《中時新聞網》表示留下的排泄物可能是流浪狗或是其他寵物，呼籲飼主們「大家要記得把孩子的便便撿回去啊，肥水不落外人田啊（？）」。貼文上傳後引起許多網友討論，有人更誇周荀很有愛心。