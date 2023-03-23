今年9月底將有4位大法官任期屆滿，傳總統蔡英文可能提名駐日代表謝長廷出任大法官，引發爭議。YouTuber桃園孫先生23日起針對「蔡英文有可能提名謝長廷當大法官，請問您？」發起網路民調，高達93%的網友表示反對，僅有5%贊成。

YouTuber桃園孫先生23日起針對「蔡英文有可能提名謝長廷當大法官，請問您？」進行網路民調，截至23日晚上10點，已有5384人參與投票，高達93%的網友表示反對，5%表示贊成，1%有其他意見，1%沒意見。

網友紛紛留言表示，「那是對大法官的職位最大污辱」、「太扯了」、「謝的一生也夠榮華富貴了，夠了！把缺給別人吧」、「莫名其妙」、「他有能力擔任大法官？」、「他已脫離司法實務界太久了，很難勝任大法官的職務」。

也有網友反諷表示，「一定會提名的，太優秀」、「反對無效」。