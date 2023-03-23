美國名導蘇菲亞柯波拉(Sofia Coppola)執導過多部作品，更憑電影《愛情，不用翻譯》榮獲奧斯卡最佳原創劇本獎，成為第一位獲得奧斯卡最佳導演獎提名的美國本土女導演，而她與法國樂隊主唱Thomas Mars結婚後生下二女，其中大女兒羅密(音譯，Romy Croquet Mars)近日因一則抖音短片爆紅。

綜合《cnn》、《紐約郵報》等外媒報導，近期在各大社群平台上流傳一則已被刪除的抖音短片，只見畫面中為羅密身穿休閒服裝，在廚房準備做義大利麵，提及：「自己被禁足了。」並且在影片中透露原因，指出自己偷偷使用父親的信用卡，想租一架直升機從紐約飛往馬里蘭州(Maryland)找她的露營朋友一同共進晚餐。

Sofia Coppola’s 16-year-old daughter says she got grounded because she tried to charter a helicopter from New York to Maryland on her dad’s credit card. https://t.co/hsFQHH5fqr — CNN (@CNN) March 22, 2023

此外，在該則影片中，羅密也提及了父母給她的「命令」，例如自己不能擁有任何社交帳號，因為他們並不希望自己成為「nepotism kids(任人唯親、靠名人父母關係而獲益的小孩)」，並在說話的間隙，快速的曝光一座葛萊美獎的獎盃。不過羅密也在影片中直言，抖音並不會讓自己走紅，所以這不礙事，並打算繼續拍攝同類型影片，然而目前該則影片以及抖音帳戶現已刪除。

this tiktok of sofia coppola’s daughter… this means so much to me pic.twitter.com/6AQtWNhAgG — savannah ~* (@savbrads) March 21, 2023

而該影片PO出後，不少眼尖的網友透過影片的線索找出羅密的父母便是相當著名的導演蘇菲亞柯波拉外，也意外引發網友對於「nepotism kids」的討論，不少網友紛紛留言：「我也想要個導演母親」、「看來我們將會有個第三代出名的導演了。」

事實上，蘇菲亞柯波拉日前接受採訪時，才提到自己最近落淚的原因是因為工作而不得不失去與孩子的相處時間，並直言：「我認為他們需要一個母親。」

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