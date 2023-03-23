看好5天清明連假出遊潮，兒童節親子旅遊旺，KKday合作各家主題樂園獨家推出59折起的「最酷玩伴套票」，主打六福村、綠世界、遠雄海洋公園、屏東海生館等，讓小朋友帶著可愛的娃娃、頭飾一起玩遊樂園；此外，KKday全站約有6成國旅票券都屬即訂即出，訴求馬上使用、現場免排隊，包含各類主題樂園、人氣景點、展覽門票、特色體驗等，相當方便。

「最酷玩伴套票」即日起至4月16日於站上開賣，不只即訂即出購票免排隊，還有機會抽中價值萬元的台南晶英酒店1泊1食券，主打推薦「六福村」雙人門票加贈吉祥物鑰匙圈，售價1888元；「屏東海生館」​​雙人門票加贈企鵝布偶或白鯨杯墊，售價999元；「遠雄海洋公園」雙人門票加贈Oceanfriend系列玩偶乙隻，售價1799元；人氣明星「巧虎夢想樂園」獨家假日套票84折，包含1大1小門票、巧虎造型TOMICA小汽車乙台、巧虎或琪琪頭飾乙個，售價899元。

巧虎夢想樂園吸引許多家長帶小孩來遊玩。（KKday提供）

人氣景點則有「新竹綠世界生態農場」，即日起至4月16日於KKday站上購票入園，即限量贈送大嘴鳥帽一頂；「嘉義佐登妮絲城堡」祭出71折優惠，包含雙人門票及佐美喵方形抱枕乙個，售價777元；「基隆潮境智能海洋館」推出海洋防水包、海洋動物頸枕任選，搭配門票，售價560元起。

此外，賞螢旺季也即將到來，KKday結合酒莊導覽、私饌料理、大自然體驗推出相關商品。位於宜蘭頭城的知名觀光酒窖「藏酒酒莊」，每逢賞螢旺季，莊園內溪間景色猶如銀河般壯觀，酒莊也特地佈置美麗的裝置藝術供拍照打卡，即日起推出賞螢半日遊，酒窖巡禮、輕食餐盒、手作DIY體驗，每人超值價800元起；位於苗栗三義山中的「卓也小屋」，預計4月中起將可看見滿山滿谷的螢火蟲與雪白桐花，KKday也推出優惠門票＋蔬食餐廳單人套餐，每人599元起。

舒壓行程也熱門，在春夏交接之際，仍有許多人愛泡湯，KKday順勢推出「日勝生加賀屋國際溫泉飯店 」獨家專案，包含湯屋90分鐘、炸物拼盤乙盤、獨家飲品2杯，售價2900元；「北投享溫泉」將於4月5日開賣優惠星光票，大眾池泡湯480元；一年四季都能泡的熱門乾式溫泉新竹福湯岩盤浴，將於4月1日至4月5日祭出快閃優惠，平日雙人套票限時下殺88折，優惠價1400元。

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