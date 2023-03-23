蘇澳區漁會理事長蔡源龍說，會議最後決定暫時先採用2019年的作業規則。（吳佩蓉攝）

「第9次台日漁業委員會」於3月13日至15日在日本東京舉行，會議除討論《台日漁業協議》適用海域的漁船作業規則外，亦要求重疊經濟海域作業問題儘早協商。另針對2023年漁季作業規則，會中雙方同意在達成共識前暫時使用2019年作業規則，將儘速召開會議持續協商。

蘇澳區漁會理事長蔡源龍、理事長陳春生等人至日本東京參加「台日漁業協議」的實體會議，蔡源龍表示，會議中台日各自表示自己國家政府的訴求，意見分歧未達成共識，指日本官方態度非常強硬，提出想要趕緊訂定2023年的海域作業規則需求，卻又遲遲不接納台灣的意見。

蔡源龍說，會議最後決定暫時先採用2019年的作業規則，很感謝漁業署相挺維護漁民，所有漁民訴求的意見都有列入文件裡，向日本充分表達以爭取最大的權益；雖此次會議還是回到原點，衷心期盼雙方能盡快協議適用海域的作業規則，讓漁民能更好討生活。