許多人都有求職面試的經驗，不過一名女網友不滿表示，近期去某大公司面試時，在最後關頭被要求拿下口罩，未料面試官一看竟然直說「還可以」，讓這名女網友覺得不被尊重，頓時怒火中燒，也猶豫究竟要不要進這間公司工作。貼文一出，有不少網友認為，雖然面試官的說詞不妥，但會對於長相有要求，可能是有特殊考量。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，日前去某間大公司面試，過程中雙方很正常地談論工作內容與薪資，正當她心想一切順利時，面試官突然說：「妳可以拿下口罩我看一下嗎」，沒想到，原PO照做後，面試官一看隨即脫口而出「還可以」。

簡短的3個字就讓原PO覺得很不舒服，不解為何面試最後要特地評斷外表，直說：「『還可以』在你的標準是如何雖然不重要，但已經影響我報到的意願」，事後，原PO收到錄取通知，而該名面試官就是原PO未來的直屬上司，她也因此發文向眾網友請益，「我該去嗎？」

貼文曝光後，多數網友都認為面試官的說詞不恰當，「面試官太蠢，要是我會說想核對照片，看完我什麼都不會說」、「這種就不用去了，他是選人又不是選妃」。不過也有人認為，可能是職業有特殊考量，並分享自身經驗：「我是因為長相進日商，面試我的3個主管直接當場討論：這個長相當業務很吃香，面對日本工程師也好講話」、「我是科技業業務，老實說我們老闆找人真的蠻看外表的」、「要看工作性質，我是部門秘書，通常老闆在選擇上，都是長的不能太差，畢竟要接觸跟接待很多人」。