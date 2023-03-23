桃園平鎮區振興里23日驚爆有民眾目擊一隻東非狒狒逛大街，有民眾指稱該隻狒狒為六福村動物園所養，新竹縣政府即清查縣轄內登記飼養業主，於當日下午會同會林務局新竹林區管理處人員至飼主園區查察飼養之狀況。由於六福村去年底向縣府通報東非狒狒為155隻，年初增加1隻新生兒，目前共有166張保育卡。

於桃園市平鎮區遊蕩的狒狒，按野保法規定狒狒屬保育類野生動物，具有一定之攻擊性及危險性，故桃園市政府已派農業局及動保處人員前往出沒地點誘捕中。亦籲請民眾如發現時勿靠近勿餵食勿驚擾，以避免受驚擾致攻擊之危險，並盡速通知桃園市政府派專業人員前往捉捕。

新竹縣府當天下午派員至六福村動物園園區查察狒狒飼養狀況，由於園區狒狒會因為動物的出生及死亡等因素於數量會有所消長，以致實際飼養數字會跟每年呈報的數量有些許差異，即透過飼主之申報及查核，進行資料比對及勾稽，以符合實際數量。由於去年底六福村通報縣府東非狒狒為155隻，每隻都有專屬保育卡，今年年初因有1隻新生兒出生，於是共有156張保育卡。

另外，縣府表示，由於園區狒狒飼養及活動場域面積很寬廣，且狒狒不時移動，又有相關設施及遮蔽物，於清點種類及數量上有其難度，當下難以準確點數，故請園區管理人員清查，並將清查之種類數量報縣府。另就園區狒狒飼養環境，了解飼養場域安全防護設施之設置狀況，於檢查後尚無發現可能逃逸之漏洞，亦請園方加強園區動物之飼養管理工作。

新竹縣府指出，依據野保法規定狒狒屬為保育類野生動物，野保法第18條規定，保育類野生動物基於學術研究或教育目的，經中央主管機關許可者，始得持有、飼養及繁殖，一般人無法飼養保育類狒狒，另依野保法第37條規定：「瀕臨絕種及珍貴稀有野生動物於飼養繁殖中應妥為管理，不得逸失。如有逸失時，所有人或占有人應自行或報請當地主管機關協助圍捕」，違者可處以處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。本案桃園市政府已派農業局及動保處人員立即前往狒狒出沒地點誘捕中，俟捉捕到後，以釐清其種類及歸屬。