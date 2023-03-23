由經濟部國際貿易局委託外貿協會率12家連鎖品牌業者前進2023年法國巴黎連鎖加盟展（Franchise Expo Paris），並設置台灣連鎖品牌館，四天展期間共接洽約672位國際買主，後續預期可促成超過700萬美元商機。

台灣連鎖品牌館集結12家茶飲品牌，包括歇腳亭、太陽先生、青釉茶事、一芳水果茶、初韻、BOBACHiC、NUTTEA、COCO、Mr.Wish、不要對我尖叫、御私藏及薡茶，此次參展除積極尋找法國代理商之外，亦藉此國際平台搶攻全球市場商機。

台灣珍奶近年席捲法國，已有多家台灣品牌在法國展店，巴黎一杯珍奶要價5、6歐元以上，購買人流仍常大排長龍；薡茶、初韻甫於今年初在巴黎一級戰區開店，透過此展也藉機宣傳品牌，期待在法國開設更多分店。台灣連鎖品牌館除吸引許多當地創業者想引進外，也有阿爾及利亞、北非、杜拜、秘魯等國家買主洽詢代理條件。

尤其法國流行複合式餐飲，年輕人喜歡喝飲料再搭配輕食或甜點，街邊有許多小店賣餐飲加珍奶，亦有甜甜圈或鬆餅搭珍奶等複合式店型。一芳水果茶巴黎分店即推出珍奶造型雞蛋糕，深受法國人喜愛。此次台灣參展業者－合食餐飲茶飲品牌「不要對我尖叫」配上經典車輪餅，正符合法國當下潮流，吸引許多買主目光。

我國駐法大使吳志中表示，珍奶源自台灣，台灣茶飲品牌在法國相當具有競爭力，這次看到台灣連鎖品牌館12個品牌都是茶飲，但都各具獨創特色與產品力，每一家都非常令人驚豔！

法國巴黎連鎖加盟展自1981年開始辦理，今年為第41屆，超過560家參展商參展，吸引超過3萬5,000人參觀，參展商包括餐飲、美妝醫療、健身、零售及金融服務等連鎖加盟品牌，及開業設備、諮詢顧問、房地產、室內設計修繕等產業鏈業者，國際展區國家館除臺灣外，還有義大利、美國、巴西及魁北克。