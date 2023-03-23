英國央行利率決策委員在周四會議中以7比2票數決定將基準利率調高1碼到4.25％，創下2008年來最高水準。然而這也是該央行連續第11次上調利率。

英國央行指出雖然2月消費者物價指數意外升高到10.4％，不過它預期通膨壓力很快將獲得緩解。鑒於國際能源價格下滑，上周英國財長韓特（Jeremy Hunt）宣布將延長對家庭能源費用的補貼，該央行認為這將有助通膨第二季降到比它先前預估還低。

不過該央行也重申，會持續關注就業市場、薪資成長與服務通膨等多項經濟指標。它補充若有證據顯示壓力持續居高不下，貨幣政策未來仍有必要進一步緊縮。

挪威央行在例會結束後，也一如預期將基準利率調高1碼到3％。它指出雖然經濟前景不確定大幅攀升，但考量通膨依然超出目標、就業市場持續緊俏與薪資繼續增長，5月有可能會進一步調高利率。挪威2月消費者物價指數年增6.3％。

該央行目前還預測終端利率在今夏將升高到3.5％左右，高出前估的3.1％。

至於瑞士央行也因瑞信風暴暫歇息，周四決定將基準利率調高2碼到1.5％。它指出為對抗頑固通膨，加上海外通膨壓力也在蠢動，因此決定升息2碼。瑞士銀行還補充，為確保物價在中期能獲得穩定，它不排除貨幣政策有必要進一步緊縮。

在該央行的穿針引線，瑞信危機周日在瑞銀集團同意接手下暫時解除。瑞士央行在聲明中強調，這起收購交易「已讓危機畫下句點」。這也令該央行能再度將心力放在遏止通膨。瑞士2月通膨意外加速、CPI年增率從前一個月的3.3％升至3.4％。