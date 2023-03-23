西屯區受惠台積電（2330）中科台中園區大擴廠、交通建設與水湳經貿園區開發等利多挹注，帶動房市買氣回溫！近期公開的北12期坤聯富「TWIN PARK」預售案，目前已購客約有一半是中科人，成交均價在63-65萬元，最高成交單價逼近70萬元，單價已不遜於七期！

該案基地座落於西屯區正核心、7,200坪文修公園首排，雙面臨路街廓、永久棟距視野，加上近看文修公園、遠眺20萬坪水湳中央公園的景觀優勢，吸引自住客與置產客層的關注。

恩博國際總經理楊濬輔表示，北12期除了低密度公園宅優勢之外，坤聯富「TWIN PARK」選擇規劃更適居的2-3房，空間動線與機能坪效仔細琢磨，樑柱外推保持空間完整、動線精簡零虛坪、三房臥室衛浴全開窗，加上預留充足收納空間，不只讓年輕菁英擁有收藏公園第一排好宅的機會，也為未來生活預先設想到位。

隨著「平均地權條例」修法通過，政策明確促使投資客退場，市中心房價居高不下，高單高總房市交易量卻呈現穩定成長，購屋回歸居住本質，反向帶動自住、置產客層出籠，因此整體來客穩定提升。

楊濬輔強調，具備地段優勢、產品稀有性的高單、高總產品需求仍在，顯示自住、置產客層在保守觀望後，還是願意將資金投入房市。

過去兩年土地成本與房價屢攀高峰，產生建商與消費者的認知落差，回歸剛性自住需求市場，低單價、低總價已非絕對優勢，在蛋白區預售房價開價逼近蛋黃區現況下，西屯區中古屋漲幅已遠超過預售屋，預期區段條件佳、生活機能成熟、保值性高的產品，將成為自住與置產購屋主力。

隨著台積電擴建2奈米廠確定落腳中科台中園區二期，中科管理局力拚今年底前交地，未來將釋出4,500個就業機會、預計約上萬名人口紅利，也帶動住宅剛性需求的上揚。

楊濬輔表示，近年重大建設陸續完工、啟動的水湳經貿園區，從開發尺度、建築規劃到土地含金量都頗受矚目，500億國家級重大建設挹注，多位國際建築大師作品落款，不只帶動城市重心西移，也引領房市強勁動能。

其中，坤聯富「TWIN PARK」不僅兼具西屯區段機能，又擁有低密度高綠覆的住宅視野，生活機能和居住品質、增值潛力一次到位。

楊濬輔說，在寸土寸金蛋黃區享受一片綠地難能可貴，這也是「公園宅」房價居高不下的主因；除對生活品質的嚮往，在通膨影響資產配置下，購屋族買房傾向相對小坪數保值，首選坪數規劃落在32-38坪間，更講究高坪效、多面向的三房機能。