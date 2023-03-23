幾乎完全由3D列印零件製作的太空火箭「泰倫1號」(Terran 1)，在星期三晚上正式發射，在一片歡呼聲中升空，但在僅飛行3分鐘後，就因第2級推力不穩定，使飛行線路偏離，發射宣告失敗。不過相對論太空公司(Relativity Space )仍然很高興，表示仍然得到許多成功經驗，收獲很多。

太空飛行網(Space flight now)報導，泰倫1號是一種2級式火箭，能夠飛到185公里的低太空，目前已得到許多「第一」的頭銜，它是「第一枚3D列印火箭」，也是「第一個2級式甲烷燃料運載火箭」。星期三晚上是它的第3次登上發射台。

泰倫1號的發射軌跡。(圖/spaceflightnow)

在點火發射的初期階段，泰倫1號表現的還不錯，似乎按計劃進行，3分鐘後，第1級火箭燒畢，並且成功脫離，第2級的火箭引擎成功點燃，預計要全推力燃燒5分鐘，以將火箭加速到軌道速度，也就是大約秒速7.5公里(27360公里/小時)。但是火箭上的攝影機顯示，火箭引擎是間歇性燃燒，顯然沒有達到全推力。最高速度只到秒速2.5公里（7400 公里/小時），在短暫進入太空後，就推力不足而減速。

泰倫1號分為2級，第1級有9具火箭引擎，以甲烷和液氧為燃料。(圖/Relativity Space )

相對論太空公司的發射主管沃克 (Clay Walker) 在任務後五分鐘，證實第2級出現異常情況。

泰倫1號沒有攜帶衛星，只有一個公司紀念物，沒有進入太空軌道後，火箭碎片將在卡納維爾角以東640公里處回落。

公司表示，雖然泰倫1號沒有進入軌道確實遺憾，但是這次試飛的主要目標是證明 3D列印火箭的強度，能否承受發射的極端振動和力量，因此這一部分是成功的。泰倫1號在試飛中的數據都很重要，有助於未來火箭的開發。他們真正的目標是造成一種完全可重複使用的火箭，名叫泰倫R。

泰倫1號全重9280公斤，有85%的組件是3D列印技術製作的，包括Aeon 火箭引擎。使用許多傳統的材料，比如如鋁、碳纖維與不銹鋼，強度表現不錯，能夠承運載火箭的巨大振動力。

該公司創辦人兼執行者提姆•伊利斯 (Tim Ellis)說：「今天是一個巨大的勝利，創造了許多歷史性的第一，當然，這無法列為公司的成功。我們接下來要克服分離技術與第2級火箭的點燃。」

現年32歲的相對論太空公司創辦人提姆•伊利斯，曾在藍色起源工作過，之後自立門戶。(圖/Relativity Space )

Terran的字源來自拉丁語Terra(泰拉)，原意是大地，也就引伸為地球，因而Terran就是「大地住民」，人類的意思。Terran見於許多科幻作品，比如星艦奇航記(STAR TREK)、星海爭霸(STAR CRAFT)、銀河飛將(Wing Commander)等。