節能減碳活動越來越受重視，以關注地球暖化為議題，由世界自然基金會（WWF）所發起「地球一小時（Earth Hour）」將於3月25日周六晚間8點30分至9點30分，在全球192個國家、超過1萬8000多個世界地標展開，知名飯店台南遠東香格里拉今年是連續第13年參與響應，並祭出住宿及餐飲的相關優惠活動，邀請賓客一起為環保永續盡心力。

台南遠東香格里拉將在「地球一小時Earth Hour」的3月25日晚間8點30分至9點30分，關閉所有非必要的內外部照明，在不影響視線的情況下，部分照明區域也將些微調暗或以安全蠟燭代替，盼以透過關燈的行動，呼籲民眾實踐低碳生活，改變過度消耗地球資源的生活習慣。

台南遠東香格里拉餐廳在3月25日將推出餐飲優惠，與全球同步呼籲節能減塑。（台南遠東香格里拉提供）

「地球一小時Earth Hour」活動當日，台南遠東香格里拉也將推出餐飲優惠，消費者持環保杯至「品香坊」外賣商店購買指定飲品，可享免費升級大杯；「醉月樓」中餐廳 、「遠東CAFÉ」自助餐廳及「THE MEZZ牛排龍蝦館」，晚餐期間加贈內用賓客，精選甜品或主廚甜湯1份。

台南遠東香格里拉推出友善環境的「愛旅行．『袋』著走」住房專案。（台南遠東香格里拉提供）

住房部分，飯店以節能減塑為主軸，即日起推出「愛旅行．『袋』著走」3天2夜住房專案，接受預訂4月5日至6月15日期間訂房，雙人入住尊榮客房每房每晚4700元起，包括1日自助式早餐、加贈實用旅行換洗包1個、享館內餐廳用餐9折及以及日本資生堂頂級 Qi Spa芳療85折優惠等多項禮遇；續住期間不補充一次性消耗備品、整房服務及床單布巾換洗。（以上房價需另加10%服務費及5%稅金）