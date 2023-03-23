節能減碳活動越來越受重視，以關注地球暖化為議題，由世界自然基金會（WWF）所發起「地球一小時（Earth Hour）」將於3月25日周六晚間8點30分至9點30分，在全球192個國家、超過1萬8000多個世界地標展開，知名飯店台南遠東香格里拉今年是連續第13年參與響應，並祭出住宿及餐飲的相關優惠活動，邀請賓客一起為環保永續盡心力。
台南遠東香格里拉將在「地球一小時Earth Hour」的3月25日晚間8點30分至9點30分，關閉所有非必要的內外部照明，在不影響視線的情況下，部分照明區域也將些微調暗或以安全蠟燭代替，盼以透過關燈的行動，呼籲民眾實踐低碳生活，改變過度消耗地球資源的生活習慣。
「地球一小時Earth Hour」活動當日，台南遠東香格里拉也將推出餐飲優惠，消費者持環保杯至「品香坊」外賣商店購買指定飲品，可享免費升級大杯；「醉月樓」中餐廳 、「遠東CAFÉ」自助餐廳及「THE MEZZ牛排龍蝦館」，晚餐期間加贈內用賓客，精選甜品或主廚甜湯1份。
住房部分，飯店以節能減塑為主軸，即日起推出「愛旅行．『袋』著走」3天2夜住房專案，接受預訂4月5日至6月15日期間訂房，雙人入住尊榮客房每房每晚4700元起，包括1日自助式早餐、加贈實用旅行換洗包1個、享館內餐廳用餐9折及以及日本資生堂頂級 Qi Spa芳療85折優惠等多項禮遇；續住期間不補充一次性消耗備品、整房服務及床單布巾換洗。（以上房價需另加10%服務費及5%稅金）
#地球一小時 #遠東香格里拉 #台南 #Earth Hour #WWF
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。