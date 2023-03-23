外傳搶奪500萬主嫌疑似是在販賣人頭帳戶，因不滿受害女子搶走人頭帳戶，因此夥同其他3嫌搶奪鉅款，但受害女子則表示不認識這4名嫌犯。

今(23)日下午3時許，台北市內湖區發生500萬鉅款遭4名黑衣男搶奪，受害謝姓女子報警後，警方循線在台2丙線基福公路19公里處逮捕作案4犯嫌，並帶回內湖分局偵訊；犯案的26歲陳姓主嫌遭傳出疑是在販賣人頭帳戶，疑因不滿謝女將人頭帳戶拿走，因此，找來3犯嫌一同搶奪這500萬元，但據警方初步了解，銀行帳戶都由謝女本人持有，而前是借來要做二手車輛買賣，不認識4犯嫌。

據悉，犯下搶案的4名嫌犯，外傳26歲陳姓主嫌疑在販賣人頭帳戶，疑因不滿謝女將人頭帳戶都拿走，因此才會找來其他3名嫌犯一同搶劫，並打算將搶來的500萬元佔為己有，不過，據警方初步了解，2間銀行帳號都是由謝女本人所持有，另外，謝女也在律師的陪同之下作完筆錄，並表示「錢是跟別人借來的」，而這些錢是用來做二手車輛買賣，也不認識4名搶匪；另外4名嫌犯拒絕夜間偵訊，警方待明日再做進一步偵訊，而謝女的2名友人，也在作完筆錄後，配合檢察官至士林地檢說明具結。

這起事件發現在今(23)日下午3時許，受害者謝女先是到台北市南港區三重路國泰世華銀行提領500萬元後，再到內湖區銀行提領195萬元，來接謝女的車子剛停好時，就被守候許久的4嫌噴辣椒水後，搶走現金500萬元。

瑞芳分局接獲通報後，於下午4時4分許，在台2丙線基福公路19公里處，攔獲4嫌座車，以及當場將4嫌逮捕；據悉，謝女在第一間國泰銀行領取500萬鉅款時，行員依規定詢問謝女用途以及是否需要警方協助護款，謝女皆不願回應，並表示不要驚動警察「自行會處理」而婉拒。

內湖分局表示，警方將會朝著犯罪集團「黑吃黑」方向偵辦，並且已掌握相關資訊將持續偵辦，不排除任何的可能性，警方也將會追查是否有黑幫的背景，另外，遭搶的500萬元，警方逮捕4嫌經清點後，500萬元未短少，至於被害人是否有相關的債務糾紛，警方也將會釐清，警方也指出4犯嫌應該是彼此認識，而受害謝女與車上另外2男子是否認識，還在了解中。