嘉義民雄麥當勞15日傳出死亡車禍，13歲女國中生聚餐後，騎腳踏車穿越台1線時與機車發生碰撞重傷出血，正好在現場的23歲護理師魏靖倫看到後，不顧與女友約定，奮力搶救，衣褲都染上血水，直到傷者送上救護車，雖然女學生最終不治，但魏靖倫義舉也因此曝光。

大林慈濟醫院護理師魏靖倫當天休假，與女友約好碰面，打扮一番後騎機車前往赴約，卻在途中目睹這場重大車禍，他看到女學生倒在路中央一動也不動，鮮血狂流，當下不顧約定，與另一名恰巧也休假的苗栗竹南分隊消防員劉竣睿衝上前去幫忙止血、CPR，直到救護車來後才換手。

魏靖倫表示，人命關天，衣褲再買就有，所以毫不猶豫上前救人，雖然最終女學生仍傷重不治，但大林慈濟醫院表示，魏靖倫已經盡了所有力量，且善行也未對外宣揚，直到苗栗消防局轉貼消息才知道，事後也贈送魏靖倫一套全新衣褲。女友1小時後與男友會合，得知情況，表示更以男友為榮了。

民雄分局表示，劉姓女學生與朋友吃完麥當勞後，騎腳踏車穿越台1線，但現場號誌疑似是紅燈，導致與往大林方向的機車騎士發生車禍，頭部重創大量失血，送醫後不治，男騎士四肢挫傷，但沒有生命危險。