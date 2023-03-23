美國陸續傳出民眾使用人工淚液感染綠膿桿菌的棘手情況，EzriCare與Delsam Pharma兩家相關產品已於2月下架回收。感染數維持16州共68例，但死亡個案從1例增至3例。疾管單位持續追蹤感染個案，並呼籲使用上述兩家出品人工淚液的大眾注意眼睛是否出現黃、綠色液體或不正常分泌物等病徵。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）21日統計，全美16州累計68例因使用上述兩家業者出品的人工淚液感染率膿桿菌，死亡個案累計已3例，另有8人失明、4人須接受手術摘除眼球。2月份的統計數據為1死5失明。

這波感染令人特別憂心，原因出在個案感染的綠膿桿菌菌株對於一般抗生素具有抗藥性，美國CDC指此前美國通報紀錄從未出現這個菌株。

At least three people have died due to a rare bacteria found in recalled eye drops, distributed by Ezricare and Delsam Pharma, according to the CDC.



There have also been cases of vision loss – and some people have even lost an eye. pic.twitter.com/N23dTPKO7o — CBS Mornings (@CBSMornings) March 23, 2023

美國CDC確認的個案位於加州、紐約州、紐澤西州、康乃狄克州、伊利諾州、德州、賓州等16州，但未提嚴重案例位於何處，至少37例屬於4起地區群聚，這4起群聚使用的人工淚液僅有EzriCare的產品。

CDC指出，感染病例使用的人工淚液品牌數超過10種，有些患者用了多種品牌，但使用EzriCare人工淚液的感染者最多。CDC向大眾示警，民眾應立即停用手邊的EzriCare人工淚液。

CDC提醒，曾用過EzriCare與Delsam Pharma出品人工淚液的民眾，要注意眼睛是否出現感染徵兆，例如：眼睛出現黃、綠或無色分泌物，眼睛疼痛不適，眼睛或眼皮發紅，眼睛有異物感，眼睛畏光程度增加，視野模糊等等。有上述情形者應儘速就醫。

If you used Ezricare artificial tears or other recalled products associated w/ Pseudomonas aeruginosa outbreak, please stop using and seek care immediately. Get the latest updates on this multi-state outbreak: https://t.co/tumUneiSv6 #AntimicrobialResistance pic.twitter.com/nmzJ9wbEfo — CDC Antimicrobial Resistance (@CDC_AR) March 22, 2023

美國CDC提供電子顯微鏡頭底下的綠膿桿菌形貌。（資料照／美聯社）

已下架回收的人工淚液產品由位於印度的全球製藥保健公司（Global Pharma Healthcare）生產。綠膿桿菌的感染疫情通常在醫院發生，病菌可透過受汙染的雙手或醫療器械傳染。

CDC並未揭露患者個資，不過上周已有一名佛州老婦由律師代為遞狀控告EzriCare。《美國醫學會眼科醫學期刊》（JAMA Ophthalmology）22日也提及2名個案。美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名是曾用EzriCare人工淚液的72歲女性左眼失明，婦人直到連日視力模糊、在枕頭發現黃色分泌物才驚覺苗頭不對，掛急診發現左眼角膜大面積潰瘍，幾乎覆蓋全眼，治療與手術均無法挽救視力。另一人是72歲男性，除了眼睛乾澀沒有其他異狀，他用的也是EzriCare人工淚液，後來眼睛劇痛一整天且視力減退，使用抗生素無效，目前已陷入角膜失明，若透過角膜移植，情況有可能好轉。