韓國女團BLACKPINK成員有Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa，一出道就憑藉強烈的音樂風格獲得外界喜愛，粉絲遍布全球，近日BLACKPINK來台開演唱會，掀起無數人瘋狂，就連不少藝人都是她們的粉絲，離台後BLACKPINK官方帳號發文感謝高雄，更貼出35秒影片紀錄在台灣的時刻，讓不少粉絲感動，並期待之後還有機會再來台灣。

BLACKPINK日前在高雄連2天舉辦演唱會，20日早上搭乘專機離台，官方帳號今（22）日貼出在高雄BLACKPINK手舉橫幅的照片，以英文寫下：「高雄，非常感謝你們這2個美妙的夜晚，在你們面前唱歌很開心，愛你們」，貼文吸引10萬人按讚，不少粉絲用中文、英文、韓文等語言表達對偶像的愛意。

晚間BLACKPINK官方帳號再度上傳影片，寫下「BLACKPINK世界巡迴演唱會高雄高光片段」，影片中可以看見蓮池潭龍虎塔、高雄85大樓等知名地標，也記錄到世運主場外的人潮，還有粉絲在場館外的應援畫面，和Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa表演時的精彩瞬間，其中還有Jennie拍攝紀錄演唱會粉絲應援的燈海。

影片曝光後，獲得2.7萬人按讚，許多粉絲湧入留言：「Love this」、「謝謝BLACKPINK來臺灣」、「歡迎來高雄」、「台灣愛妳們」、「身為高雄人感到驕傲」、「就是讚！」，也有人希望她們日後可以再度回來台灣開唱「Come 台灣 one more time」、「超感動的，希望有機會再來高雄開演唱會」、「拜託再來」。