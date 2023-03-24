副總統賴清德今天晚間宴請民進黨內湧言會成員，立委王定宇會後轉述，賴清德提到，為了台灣必須要團結，守住本土政權、讓立法院過半、總統順利當選；賴清德期許已登記參選新北第1選區立委初選的何博文，能光復前總統李登輝的故鄉。

身為民進黨提名策略小組成員的王定宇並指出，餐敘中討論到基隆立委蔡適應、台中立委黃國書、北市立委林昶佐宣布不競選連任等特殊選區該如何處理，提名策略小組下週將就已登記初選、選區內有重大變局等選區展開溝通。

將代表民進黨征戰2024總統大位的賴清德近來陸續與各派系溝通，晚間邀請湧言會成員餐敘，包括湧言會召集人王定宇，立委趙天麟、林楚茵，民進黨新北市黨部主委何博文、僑委會副委員長阮昭雄與多位市議員與會。

王定宇會後受訪指出，餐敘氣氛融洽、笑聲不斷，大家就國內政情、能源政策、初選現況、未來合作事項交換意見。

王定宇說，賴清德特別提到，2024是很重要的一年，民進黨為了台灣要團結努力，守住本土政權、讓國會席次過半、總統順利當選。

王定宇指出，賴清德特別點名已登記參選新北第1選區立委初選的何博文，期許何博文能光復李登輝的故鄉，2024年立法院國會過半是艱困任務，每一席都很重要。

與會的何博文說，他向賴清德承諾，即使再艱辛，這一戰會全力以赴，拿下北海岸這一席。

此外，由於民進黨正在進行立委初選登記，但有部分選區現任議員登記參選挑戰現任立委，遭質疑違背「誠信條款」。

王定宇表示，他在餐敘時曾開玩笑說，湧言會是最遵守「誠信條款」的派系，賴清德也肯定湧言會為黨內團結所做的最大努力與配合，例如高雄市立委初選經協調後，議員皆堅守「誠信原則」；賴清德強調，全黨團結才有贏的機會。

王定宇說，國會過半是艱困任務，一席一席都要精算，每一席都要努力達到最好效果。

林楚茵會後受訪指出，席間聊到，賴清德與民進黨2024提名策略小組召集人潘孟安擔任立委時，當年是前總統陳水扁執政時期，當時的國會處於朝小野大狀況，因此大家都希望，2024選舉不只賴清德要當選總統，立委也要過半。（編輯：林克倫）1120323