海軍陸戰隊日前才發生槍枝遺失、被掉包事件，國防部長邱國正才表示「絕對讓他掉腦袋」，又一度傳出國軍步槍疑流落在外，目前已確認所有T65K2步槍都無減損。前民進黨立委郭正亮認為，掉一把45手槍是不可思議的，一個營隊也沒幾支45手槍，也不是掉槍機，而是整支槍，這才可怕。

郭正亮23日在《國民大會》節目中表示，邱國正要表個態，一個禮拜前，他是怎麼對待海軍陸戰隊45手槍被掉包為模型槍，還有T-91步槍槍機短少，邱說「這個案會辦很多人，絕對讓他掉腦袋」，而現在陸軍又爆發事情。

郭正亮接著表示，在事情發生後，一直沒有被查出來，不就表示基層管理有問題，這是非常嚴重的事情，在他那個時代，可說難以想像。掉一把45手槍是不可思議的，一個營隊也沒幾支45手槍，並不是掉槍機，而是整支槍，這樣才可怕。

郭正亮認為，事件之所以一直爆發，都是軍紀的問題，邱國正卻沒有拿出辦法，目前還沒看到國防部說要針對軍紀或基層管理，而提出新的辦法。