Fed宣布鴿式升息1碼後，美元指數不僅摜破102點，為今年2月初來首見，還觸及7個月來新低。此外美元指數連續6個交易日挫跌，寫下2021年9月來最長連續跌勢。

對政策敏感的2年期美國公債殖利率，周三從前一日的4.175％下跌，收在3.977％。指標10年期美債殖利率，從周二的3.603％滑落，周三收在3.497％。

Fed一如預期升息1碼，係去年3月啟動升息循環抗通膨以來，連續第九度升息，基準聯邦基金利率調高至4.75％-5％區間，觸抵2007年9月來最高水位。

Fed最新公布的利率預測點狀圖顯示，18位聯聯邦公開市場委員會（FOMC）決策官員中，仍有10人預期終點利率在5.1％，與去年12月的預測幾乎一致。這暗示Fed今年底前僅將再升息1碼，但不會降息。

受到矽谷銀行與標誌銀行在本月相繼爆雷倒閉影響，Fed本次會後聲明在措辭上略有變化，不再強調利率「持續調升」是適當之舉，改成「一些額外緊縮措施」是適當的。

Fed的政策聲明不見有打贏通膨戰爭的跡象，最新聲明拿掉通膨「減緩」（has eased）的字眼，取而代之的是通膨「仍高」（remains elevated）。

由最新利率聲明可見，Fed的政策立場與2周前大異其趣，當時主席鮑爾赴國會作證提到，通膨升溫程度超出預期，Fed的升息力道和速度恐出乎預料。

Fed官員隨決策聲明發布經濟展望，美國今年GDP成長率預測，從前估值0.5％下調到0.4％。今年底美國通膨率料在3.3％，上回預估3.1％。

至於美國今年底失業率預測為4.5％，較12月預估的4.6％略為下調。美國2月失業率3.6％。