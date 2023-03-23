企業這波要求員工返回辦公室的行動反映，雇主有意加強控制，並擔心員工在家上班的生產力已經降到無法承擔的水準。

洛杉磯人力資源軟體暨顧問公司Bambee執行長瓊斯（Allan Jones）表示，他與大部分的同行高層皆認為，遠端工作制的初步成效已無以為繼。經濟解封後，在家上班的效率不如進辦公室。

瓊斯表示很想要求員工每周進公司五天，但會保留兩天居家上班，如果團隊的產出沒有落後，擬在夏季將居家上班增至三天。

相較之下，科技業收緊遠端工作政策就更加明快。疫情時期的居家工作制先驅臉書母公司Meta，近期暫停接受員工新提出的遠端上班申請件。

Salesforce本月宣布，銷售人員進辦公室的時間增加至每周四天，此為公司重新聚焦效率的策略之一。

一周進公司三天現在成為資安公司Rapid7的新規定，數個月前該公司並未設下任何限制。Rapid7表示，經由評估員工在辦公室和居家工作的績效後，才將標準設定為三天。

此外，數據顯示，在領英（LinkedIn）刊登的徵才廣告中，12％的職缺允許遠端工作，比率低於去年同期的20％。

領英全球招聘副總裁夏普利（Jennifer Shappley）表示，偏愛在遠端工作的人或許可以考慮當自由工作者，捨棄一些就業保障和公司福利，換取工作彈性。

在領英平台尋找自由工作的職務，和全職職缺數同步成長。這股趨勢對自由職業平台Upwork此類的公司是一大利多。Upwork打算維持遠端工作制，因為這樣才能不受地域限制，招聘到最優秀的人才。