法人表示，大城地產與大城建設329檔期預計推出台中14期預售新案「築玥」與「雲湧」，總銷合計約32億元，強調位於明星學區衛道中學首排，也是14期首座導入日系書店選冊社區與結合咖啡館的新案；下半年則規劃與大城建設在北屯區「太和段191地號」推出合建案。

此外，大城地產未來3年將有多建案完工入帳，如2023年下半年，台中市北屯區「大城11月」預計完工，該案已經銷售一空，推估可貢獻約15億元的營收；2024年Q2北屯區「大城迎好事」預計完工，預估總銷約達30億元；2025年Q2北屯區「大城二月埕」預計完工，總銷約10億元。

值得一提的是，大城地產2022年稅後純益3.46億元，EPS達3.46元，獲利表現亮眼，惟董事會日前決議配息1元，配發率僅約3成，今（23）日在失望性賣壓出籠下，開盤隨即跳空鎖住跌停23.50元、股價下挫2.25元！

面對小股東爭取提高股息，大城地產強調，目前並無調整股息的考量！

大城地產表示，受到政策打房影響，建築業的經營成本與風險提高，大城多年來採穩健經營，因此保留7成盈餘作為未來購地與控管營造成本之用，也希望投資人能抱持長期投資的心態，持續支持穩健經營的企業。