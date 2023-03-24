屏東科學園區開發計畫繼2月22日通過環評大會審議後，23日也通過內政部區域計畫委員會大會審議，該工程預計5月動工。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東科學園區開發計畫繼2月22日通過環評大會審議後，23日也通過內政部區域計畫委員會大會審議，該工程預計5月動工，屏縣府將攜手南科管理局進行一連串產學合作論壇及招商作業，該園區預估年產值達360億元，並創造5400個工作機會。

屏縣府指出，屏東科學園區開發面積共73.83公頃，全區包含39.58公頃產業用地，將引進智慧農醫、綠色材料、太空科技及其他新興科技等具前瞻技術產業，串聯南台灣科技廊帶，且因園區位於縣道189旁，鄰近台1線，預估年產值達360億元，並創造5400個工作機會，

縣府城鄉發展處表示，內政部區委會委員23日審議時，肯定屏東科學園區針對園區生態環境的保護對策，與特定區週邊計畫綠廊串連，營造友善生態的綠帶環境空間。

城鄉發展處指出，另有委員提醒借鏡新竹科學園區經驗，務必注意交通管理措施、提升交通品質，對此，縣府也提到屏科園區對外交通系統規畫銜接部分，已納入特定區計畫作整體規畫考量，並將納入屏東生活圈道路提報中央爭取相關計畫補助辦理。

縣府表示，屏東作為南台灣科技廊帶的關鍵拼圖，自去年1月行政院核定籌設計畫迄今，已積極與南科管理局協力合作推動，屏科園區籌備辦公室也於去年3月揭牌，讓園區各項推動業務與縣府各相關單位直接協調合作，提高執行效率外，各項計畫審議進度也加速進行。