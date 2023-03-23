金鐘視帝龍劭華2021年9月25日在高雄拍戲，卻在下榻處陷入昏迷，經送醫後宣告不治，享壽68歲，如今兩年過去，在他70歲冥誕前兩日，女兒陳璇在IG貼出龍劭華的側臉照，並發出千字文：「在生活裡，我沒有一刻不想念您。」，字句感人肺腑，令人看得鼻酸不已。

陳璇提及某個午夜一段父女之間的回憶，那時她已好幾個禮拜不回家，心情瀕臨崩潰，當下她知道龍劭華還未入睡，直接撥電話過去，隔沒多久便被接聽，被龍劭華關心問道：「寶貝怎麼啦？怎麼還沒睡？在哪裡呀？」，她急忙掩飾心中的不愉快，僅隨口回應人在超商，只是想爸爸才打過去，當下龍劭華並未追問，只叮嚀早點回去休息，無論有沒有事都可以打電話，接著便結束通話。

陳璇表示那日的崩潰一直盤旋在記憶裡，但父親離世後發生了轉變：「忽然轉為不那麼潮濕的氣味，想起的時候疼痛就會擰出水來，但溫潤會在之後隨即泛起，生成半透明的保護薄膜」，並表示那次通話帶給她力量：「正因為飽含著愛意的那通電話，那段酸澀的情感記憶全取代成了父親溫柔撫慰的話語。」

最後陳璇提起因為工作提早2天去看龍劭華，親手做了個小蛋糕，和爸爸聊及近況，除此之外，沒什麼想特別說的，但就算不特別說，對陳璇而言，日常生活裡還感受得出父親的存在，她說道：「在夢裡、在影像裡、在物件裡、在生活裡——我沒有一刻不想念您。」，從字裡行間中流露出深刻的思父之情。