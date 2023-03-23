福特過去依區域劃分來報告每個地區市場的盈虧，但未來將改為按負責內燃引擎車的Ford Blue、電動車Ford Model E、和商用車Ford Pro等三大部門來報告盈虧。其5月2日將首次以新方式公布首季財報。

為了讓外界更適應新財報結構，而已依三大部門劃分的新方式來公布過去兩年財報。執行長法利（Jim Farley）去年把電動車業務從汽柴油車部門分割出來，以迅捷聚焦全球快速成長的電動車市場。

財務長勞勒（John Lawler）形容Model E是福特成立119年以來的內部新創部門，強調新興業務出現虧損是正常事。Model E去年虧損21億美元，較前一年虧損9億美元大增，估計今年虧損金額再擴大。

他解釋虧損持續攀高，是因為公司不斷投資包括興建多座新電動車專用電池工廠，以配合其未來數年電動車產量的增長。福特目標在2026年底前達成200萬輛電動車的生產年率。

勞勒指Model E會虧損，跟新創公司把錢投入產能、藉探索累積經驗、建立產量和拓展市場等導致賠錢的情況一樣，但該業務未來虧損將逐步縮減，在2026年底讓營業利益率達成8％，接近公司整體目標10％。福特去年該率為6.6％。