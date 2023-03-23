研究機構DTN分析師米恩（Brian Milne）指出，柴油在美國經濟無所不在，柴油是工業生產的重要組成項目，也是供應鏈的動能。

根據美國汽車協會（AAA）數據顯示，22日美國柴油零售均價為每加侖4.279美元，低於一年前同期的5.04美元。

GasBuddy石油分析部門主管德漢（Patrick De Haan）表示，汽油零售價偶爾會上升，但今年柴油價格不斷走低，幾周後便可能跌破每加侖4美元關卡。

需求疲弱導致柴油價格節節下滑。根據美國政府數據顯示，今年頭十周柴油需求較去年同期大減12.6％。米恩指出，柴油需求減弱主要因為部分產業成長減速，特別是重工業和營建業。高利率和近期的銀行倒閉風暴又再為柴油需求增添壓力。

米恩表示，多項經濟指標顯示，美國經濟極有可能在今年下半年或明年初陷入衰退。考量到美國柴油消耗與經濟成長緊密相聯，一旦經濟跌進衰退，柴油需求將進一步萎縮。 今年柴油價格走勢與去年大相徑庭，柴油均價在去年6月19日升抵每加侖5.816美元，創下歷史新高紀錄，TD Cowen分析師加貝爾曼（Jason Gabelman）指出，主要因為原油和天然氣價格上漲，以及煉油產品供需緊繃。

疫情期間美國流失煉油產能，俄國在去年2月入侵烏克蘭，中斷全球能源供應鏈，亦是去年柴油價格飆漲的原因。

去年6月美國通膨觸及40年新高紀錄，汽油和柴油價格飛漲推升物價躥揚。在此同時，美國聯準會（Fed）大舉升息對抗通膨巨獸，房屋等對利率敏感的產業成長進一步降溫，經濟衰退憂慮攀升，進而削弱消費者信心。