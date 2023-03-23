辣椒於2022年3月於雙平台上架網路動畫「叫MT」官方授權的同名策略放置手遊「叫MT：經典再現」，9月與日本BANDAI NAMCO Online合作推出線上射擊遊戲「鋼彈EVOLUTION」 ，兩款遊戲上市初期雖有高於預期的營收表現，但受開發進度影響，改版更新速度不及，導致營運中期玩家迅速流失，以致業績大幅衰落，難以長線維持穩定獲利。

另外，遊戲市場競爭激烈，行銷成本激增，當年度認列遊戲權利金減損影響下，合併淨損來到1.17億元。

展望2023年將與日本BANDAI NAMCO Online及BANDAI NAMCO Studios聯手推出端遊大作「蔚藍色法則」（BLUE PROTOCOL），該產品因受受疫情影響，推出時程延宕多年，日版將於3月31日至4月2日進行最後一次萬人封測，台港版本，有望下半年推出。

「蔚藍色法則」是一款具備電影動畫水準與故事劇情的新型態MMORPG，在開發期間的動態與進展舉動都深受玩家關注，市場討論高，也備受期待，預期上市後將對整體營收產生挹注。

辣椒子公司碩辣椒與日本IP創作公司Sparkleling聯合開發的美少女RPG手遊「純潔的魔法少女」於2022年底進行首次小規模封測，玩家對於遊戲世界觀、劇情架構、角色形象與美術呈現等體驗，皆給予正向評價，該遊戲預計今年完成開發，交將由辣椒運營發行。