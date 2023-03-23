市場引頸企盼科技業景氣回春，半導體下半年復甦為市場共識所在，不過，此狀況最近出現鬆動。像是摩根大通證券最新針對台積電的觀點中，雖同步上調對第二、三季財務預測數字，但已點出總體經濟影響產業復甦腳步，恐會是半導體下半年最大變數所在，已然埋下伏筆。

高盛證券接著提出「庫存修正可能延長一至二季觀點」，並小幅降低台積電、聯電12吋晶圓下半年產能利用率估計值，前者從原估計的95％～100％、降為93％～95％，聯電則從88％～97％、調整到85％～90％，可能驅使各機構法人重新審視終端需求是否有變。

從各終端應用出發，儘管PC市場終端銷售（sell-through）狀況趨於穩定，PC OEM、ODM廠的庫存金額自2022年第二季起有下降趨勢，高盛證券發現，受到總體經濟不確定性侵擾，PC品牌客戶建立庫存的信心度仍不高，謹慎應對庫存控制，導致回補庫存的動能偏低。至於智慧機市場的拉貨動能，根據高盛的調查，狀況與PC產業相去不遠。此外，近期討論度極高的人工智慧（AI）需求，迄今尚未能明顯填補台積電空缺的產能利用率。

高盛證券綜合產業調查所得到的訊息，現在研判半導體產業整體庫存調整循環，很可能比先前預料的再延長一至二季，以使拉貨（sell-in）與終端銷售相符，同時，讓在PC或智慧機領域有較高營運比重的公司庫存得以趨於正常。

基於需求回復速度不如預期，高盛研判，晶圓代工廠很可能縮減資本支出，因此，將台積電2023、2024年資本支出估計值從330億、420億美元，調整為320億與360億美元；同期間，聯電的資本支出估計值從每年各25億美元，下修為24億與22億美元。

高盛證券維持對台積電、聯電「買進」投資評等，推測合理股價分別從708元、68元，調降至675元與62元；聯發科的投資評等為「中立」，推測合理股價由755元降至730元。