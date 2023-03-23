據《華爾街日報》的消息，美國調整防衛重點，老化的A-10攻擊機部署到威脅程度不大的中東地區，當地的先進戰機調往太平洋與歐洲，以應對中國大陸和俄羅斯的緊張局勢。

報導稱，此一計劃將在4月進行，並且是一項更大規模戰略部署計劃的一部分，該計劃「在中東地區會保留適度的海軍和地面部隊」，言外之意，主要部隊派往其他更重要的地區。

《華爾街日報》稱，五角大樓發言人萊德準將(Patrick Ryder)表示，美軍在全球的部隊管理是動態的，是根據潛在之敵的威脅與美國國家安全利益做出決定。

一些美國官員不同意這項計畫，他們批評原本的先進戰機，換成老式A-10攻擊機，就削弱了美國在中東的軍事力量。

然而，就事論事，中東地區的威脅並不明顯， 主要是激進武裝團體、伊朗、葉門、敘利亞這樣的對手，先進戰機在此只是大材小用。而A-10是強力的近距離空中支援攻擊機，被稱為坦克殺手。

美國空軍退役史都茲瑞(Larry Stutzriem)說：「要緊的是，讓最合適的戰機前往太平洋，以應對更高威脅的挑戰。」

美國政府加強在亞太地區的一系列軍事結盟，以對抗中國大陸，台灣將是亞太地區的主題。

大陸軍方周四表示，已監視並驅離一艘非法進入西沙群島附近海域的美國驅逐艦。美國海軍則反駁了大陸方面的說法，稱美國軍艦只是在南海的例行行動，並未被驅逐。