不少家長都曾碰到孩子吵著養寵物，但有名13歲少女，用自己獨特的方式說服老爸，以「為什麼該讓我養烏龜」為題，製作了整整23頁的PPT，讓老爸也佩服不已，登上推特後，超過1.6萬人點讚，直呼太聰明。

英國父親馬修霍頓(Matthew Horton)在推特上發文「我的13歲女兒做了23頁的PPT，說服我讓她養烏龜」，女兒在PPT中，詳細述說了養烏龜對於家庭的益處，以及烏龜該吃什麼，如何照顧，需要的環境與溫度等。

The 13-year-old has, no word of a lie, made a 23-slide PowerPoint presentation on why we should let her have a tortoise, and exactly what it would involve. pic.twitter.com/9kIDP9mjRP — Matthew Horton (@matthewjh) March 18, 2023

馬修看到這23張PPT，忍不住會心一笑，坦言「女兒妳贏了」，承諾將讓女兒飼養烏龜，但目前還尚未告知女兒好消息。

貼文超過200萬人觀看，1.6萬人點讚，不少網友佩服不已：「女兒也太聰明了」、「這是論文等級了吧」、「該高興妳有個認真做功課的女兒」，但也有人提醒，表示烏龜壽命相當長壽，飼養不比一般寵物，實在不建議女兒養烏龜。