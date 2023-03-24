六都市長上任將屆3個月，施政表現備受矚目。根據《TVBS民調中心》公布的六都市長施政滿意度民調，台中市長盧秀燕施政滿意度最高為67%，第二名為新北市長侯友宜滿意度61%。其中，桃園市長張善政滿意度45%、不滿意度10%。《政客爽》粉專指出，張善政剛就任桃園市長時，民進黨狂轟濫炸打抹黑戰，結果反感度反而最低。

《政客爽》23日在臉書粉專表示，《TVBS》公布的六都民調，盧秀燕排名第一無庸置疑，尤其最近台中舉辦的世界棒球經典賽非常成功，完全沒有球員因為場地受傷，給很多國內外的人都有好印象，尤其媽媽市長的執政，從趨勢來看一路成長，實在難能可貴。

該粉專接著指出，張善政不滿意度10%可說最低。張善政剛就任桃園市長時，民進黨狂轟濫炸打抹黑戰，結果反感度反而最低，而前桃園市長鄭文燦剛上任的滿意度，甚至比張善政還低。

粉專更點出，桃園人的光榮感71%，僅次於台中排名第二，證明換黨執政，桃園只有更好，甚至比連任市長的高雄、台南都高，符合張善政競選時所說：「換黨執政，桃園的進步也不會回頭！」

該粉專指出，國民黨包辦六都的前兩名，都是連任市長，證明過去做得很好，連任後市民給予最大的肯定。