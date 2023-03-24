沙烏地阿拉伯和伊朗在3月10日恢復外交關係的協議引起華盛頓的關注，尤其是因為中國大陸在中東地區扮演了前所未有的外交角色。然而，當目光聚焦在北京斡旋時，華府智庫點出美方可能錯過了這個協議最重要的部分，即沙烏地阿拉伯的地區角色正在改變，一週內的順利整合外交不僅顯示出沙烏地阿拉伯是一個高明的外交角色，而且還是一個具有創意的角色，美國必須關注沙烏地的崛起。

據美國華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）22日分析，布熱津斯基地緣戰略主任艾爾特曼（Jon Alterman），沙烏地阿拉伯在美國的普遍印象是一個長期依賴美國所提供的安全保障的國家。沙烏地和伊朗的這一個協議使沙烏地阿拉伯擺脫了數十年的被動性，展示出它是一個不容忽視的外交力量。

過去數年以來，沙烏地阿拉伯和伊朗。在2011年、2015年和2016年，隨著一連串的爭端而中斷外交關係，後來，這2個國家在多個地區中的衝突持續不斷，包括在葉門、伊拉克、敘利亞、黎巴嫩、巴林以及沙烏地阿拉伯的東部省份。雖然看起來它們的關係正在逐漸升溫，但其實是在冰點之下漸漸回暖。

艾爾特曼認為，中國大陸在中東的外交歷史是尋求參與而不是介入。北京試圖在阿拉伯世界與以色列的外交態勢中發揮更積極的作用，鼓勵雙方彼此尊重並追求雙贏解決方案。它是伊朗核協議的一方，同樣鼓勵所有各方彼此尊重並追求雙贏解決方案。一些人認為，由於中國大陸佔據了伊朗全球貿易的約30％，所以北京對德黑蘭具有影響力。但是，中國大陸並沒有犧牲自己的利益來追求某些更大的共同利益的記錄。中方會巧妙利用其雙邊關係來推進自己的利益，有時是與國家本身，有時是與其他國家（例如美國）進行交流。

從伊朗的角度來看，這項協議代表了伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）於2021年8月上任時宣布的一項策略的實施：減少與西方大國達成協議，並專注於其自己的鄰近地區，但整體而言，伊朗人並不是這協議最大的贏家。

艾爾特曼認為，相較之下，沙烏地阿拉伯成為最大的贏家。首先，沙烏地政府正在探索與以色列的關係，同時展現了他們的開放性和強硬態度。接下來一天，他們在北京宣布達成協議。隨後不久，沙烏地公共投資基金（Saudi Public Investment Fund）宣布將成立一家新的航空公司，2天之後宣布購買至少78架波音廣體客機。

一舉展示出沙烏地阿拉伯對自己未來的掌控力。這不僅是向中國大陸（沙烏地的主要石油客戶）贏得外交勝利，還用行動（買飛機）吸引美國（沙烏地的主要安全提供者）和警示以色列（一個潛在的合作夥伴）。波音的交易不僅強化了沙烏地阿拉伯是一個重要的經濟角色，而且表明他們願意獨立行動，不需要繁複的外交談判和讓步。

去年10月，沙烏地阿拉伯在美國中期選舉前敦促石油輸出國組織及其盟國削減每天兩百萬桶石油生產，讓美國政府大感意外。美國總統拜登在接受CNN訪問時一度威脅沙烏地阿拉伯「要承受後果」，但最終美國並未採取行動。

沙烏地阿拉伯在3月份的外交手腕，可視為對10月份外交的回應。這一次外交手腕為沙烏地阿拉伯帶來勝利，使其展現出對自己未來的掌控權。

相較之下，拜登政府並未對此作出強烈回應，僅希望能降低緊張情勢，避免對區域穩定產生負面影響。