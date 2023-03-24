屏東縣獅子鄉楓林村一處山坡地經光電業者申請開發後，光禿禿的坡面看得村民心驚膽顫，擔憂成為「第2個小林村」。（宋銘德提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣獅子鄉楓林村一處山坡地經光電業者申請開發後，光禿禿的坡面看得村民心驚膽顫，擔憂成為「第2個小林村」。（宋銘德提供／謝佳潾屏東傳真）

「我們不要變成第2個小林村！」近日屏東縣獅子鄉楓林村有46名村人連署要求光電業者停止在部落上方的山坡地開發綠能，村民見到光禿禿的坡面嚇得心驚膽顫，就怕雨季來臨時會發生土石流危害部落安危，並質疑該工程的開發程序有問題，為何不知會部落？

獅子鄉楓林村長宋銘德指出，有光電公司向縣府申請在楓林村一處山坡地開發太陽能，但是開發區位在部落正上面，以前那裡就發生過水災、土石流，居民擔憂若真開發下去，恐怕成為「第2個小林村」，因此居民發起連署，希望縣府可以將該工程停工。

宋銘德說，遭開發的山坡地下游，原本排水系統就不好，前年底就曾因堵塞造成水溢出來，導致濁黃汙水流進住家，而今業者又在下方加裝比水溝還要大的排水管，這樣的排水系統怎麼可行？現在雨季快來了，真的很擔心屆時會不會發生土石流。

為此，村民在連署反對工程的同時，也提出3大訴求。其一，該開發位置有違部落的安全性與集體權益，除要求立即停工外，也請相關單位研究轉型為有利無害的產業農地；其二，該開發案疑點重重，為何都沒有知會部落，族人直到看到挖土機開挖才知道有這項開發案，因此要求縣府公開各單位會簽意見資料，以及審查會議紀錄及施工計畫書。

村民表示，楓林村民有權知道，為何鄉公所已駁回申請、不同意業者開發種電，但縣府為何還是同意開發？他們想請問縣府，可以在山坡地帶敏感區域設置開發種電嗎？若發生土石流等嚴重災害，誰要負責？

其三，村民強調，他們絕不容許因個人利益損害部落居民的生命財產安全，也不允許影響到楓林村的自然生態，希望縣府還給部落一個公道，也要求業者留給他們一個淨土、無光電汙染的健康家園。

縣議員李紀財也接獲村民陳情，他認為開發區雖是私人土地，但也要顧及部落族人的生命安全，為此，他聯繫縣府、業者與村民召開協調會，但三方未達成共識，他說，將持續協助部落居民爭取環境正義。

對此，屏縣府指出，該案是2百萬瓦以下的開發案，目前處於水土保持的施作階段，後續能否持續開發建置太陽能板，還有待審議，24日將派員到場察看水土保持工程狀況，若水土保持工程未通過，該案就無法進行土地變更編定，換言之，就是不能繼續開發、架設光電板。