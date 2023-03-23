台中一名陳姓男子與女子A交往後，數度以對方的裸照威脅發生性行為，還揚言要把裸照貼滿女友家附近的電線杆，最終性侵得逞6次，直到A女報警處理，全案才曝光。台中地院審結，依強制性交罪，判處陳男有期徒刑2年，緩刑4年。可上訴。

判決書指出，陳姓男子2017年4月間透過交友網站結識A女，雙方發展為男女朋友關係，但2020年10月至2021年4月間，陳男數度揚言散播裸照，逼迫A女發生性行為，傳送恐嚇訊息稱，「我不介意幫妳分享」、「我印出來貼在妳住的還有上班的地方吧？不介意我請人去妳家附近貼滿電線杆吧？」等語，A女因心生畏懼赴約，遭性侵6次，直到A女鼓起勇氣報警處理，全案才曝光。

台中地院審理時，法官斥責，陳男與A女為男女朋友，卻只為了逞個人性慾，以恐嚇、脅迫的方式對A女強制性交，毫不尊重A女的性自主權，對A女造成不可抹滅的傷痛，惡性重大，惟念及陳男已經與A女成立調解，也坦承犯行，酌情後依強制性交罪，處陳男有期徒刑2年，緩刑4年。可上訴。