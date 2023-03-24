一名獨居的美國男子沃爾曼（Davis Wahlman），在自己家中連續三天都聽閣樓有莫名的聲音，第三天他實在忍不住就爬上閣樓一探究竟，沒想到本來沒上鎖的閣樓被上鎖，一打開竟然有一個穿著運動服黑髮女人在裡面，這把他嚇壞更表示從來沒有看過對方，對方更表示已經在這三天，「吉米說我可以住在這裡」，嚇得沃爾曼趕快報警，但在警方到達時該女子已不知去向，他也不知道對方怎麼進到上鎖閣樓的。

美國男子沃爾曼獨居家中，卻發現有陌生女人跑進家中閣樓。（圖／翻攝自KOMO NEWS）

綜合外媒報導，居住在美國華盛頓州西雅圖市格林湖的男子沃爾曼，連續三天都聽到房子上方有莫名怪聲，他懷疑是從閣樓傳出來的，因此在第四天白天他決定上閣樓看看到底上面有什麼，結果他爬上樓梯後發現，閣樓原本沒有上鎖的門竟然上鎖，試圖打開時更讓他嚇了一跳，一名女人向他喊著「吉米？是吉米嗎？」，他打開發現裡面有一名黑髮女性，穿著運動褲與運動夾克，還背著一個帆布背包。

猶如電視劇場景真實發生在自己家中，面對這名陌生女子他質問對方在他家中幹嘛，但女子卻表示「這是我的房子，我住在這裡，我已經在這里三天了，吉米說我可以住在這裡，吉米說我可以留在這裡」，但沃爾曼根本不認識吉米與這名女子，他也趕快報警並試圖在警方到場前繼續和這名女子周旋，但警方卻在報警後18分鐘才到，導致這名女子在這段時間內逃跑了。

沃爾曼認為可能是從防火梯爬上閣樓。（圖／翻攝自pixabay）

沃爾曼責怪警方太晚來，但警方也表示是接到報警後6分鐘內出動的。至於這名女子如何進入他家，他表示浴室有一個紗窗，他的防火梯也掛在房子旁，雖然他表示沒有東西被偷，但在這件事件過後他把家中的鎖都換掉，並認為對方這樣進入他的房子，在這樣的街區，顯然是相當大膽。

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