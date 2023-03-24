美國推出《晶片法》想重振本土半導體製造業，但美國新環保PFAS禁令恐對晶片業造成損害，根據外媒報導，美國半導體協會已經連署反對相關立法，強調PFAS禁令將擾亂半導體供應鏈。

PFAS稱作「含氟表面活性劑」，是生活中常見的化學物質，但由於PFAS家族中，包含PFOA（全氟辛酸）以及PFOS（全氟辛烷磺酸）這類毒性化學物質，因此成為環保團體的眼中釘。

根據金融時報報導，美國環保組織大力推動立法禁止PFAS，環團Safer States 指出，美國今年有30多個州正在考慮立法禁止PFAS問題，其中加州和緬因州都已經通過立法，明尼蘇達州的法案則力拚2025年之前，禁止某些含有添加PFAS的產品，被認為是美國最嚴格的立法之一。

PFAS還因為廣泛用於半導體製造引發關注，晶片公司強調，目前市場找不到PFAS的替代品。報導稱，明尼蘇達州的嚴格禁令已引起美國半導體行業恐慌，美國半導體協會已經連署反對該州的立法，強調此禁令將擾亂半導體供應。

有業界主管示警，PFAS這類化學品對晶片製造來說至關重要，若實施禁令，將對該產業造成廣大干擾。