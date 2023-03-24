拜登政府推出《美國晶片法案》拿出390億美元來對半導體產業進行補貼，獲得補助的企業限制與中國、俄羅斯、伊朗、北韓等受關注國家的投資。顯見華府除了重振美國在半導體產業中的領導地位，還要防堵前述四國。

綜合外媒報導，美國商務部表示，領取美國補貼的企業，與「受關注國家」的往來必須遵守相關限制，而被認定為「安全保障受關注國家」包括中國、俄羅斯、伊朗、北韓，企業已領取補貼後，一旦發現違反相關限制，補貼款將全數追回。另外也禁止與「受關注國家」的企業進行超過10萬美元（約台幣306萬元）的交易。

據相關規定，領取補助的企業10年內在「受關注國家」擴大產能將受限，若擴產較先進晶片產量，規模不得超過5％，資本支出上限為10萬美元，如果成熟製程擴產，幅度不得超過10％，還要通知美國。

美國明確規定成熟製程晶片是指28奈米邏輯晶片、18奈米DRAM、128層NAND半導體等，反映美國持續對大陸晶片技術管控。

面對美國擴大制裁，日媒坦言，日本企業將面臨史上艱難抉擇，看要保留美國或中國哪一方業務，對其他國家半導體業者來說也是如此，在美國設廠的台積電、三星，未來領取美國補貼的話，在大陸進行投資將受嚴格限制。